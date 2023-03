Caso Evandro: nova decisão da Justiça revolta envolvidos que confessaram crime sob tortura

O episódio registrado em abril de 1992, em Guaratuba, no litoral do Paraná, ficou nacionalmente conhecido como Caso Evandro edit

Apoie o 247

ICL

247 - Desembargadores da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) decidiram nesta quinta-feira (16), por três votos a dois, manter a condenação de Beatriz Abagge pelo desaparecimento e morte do menino Evandro Ramos Caetano. A defesa pode recorrer.

O episódio registrado em abril de 1992, em Guaratuba, no litoral do Paraná, ficou nacionalmente conhecido como Caso Evandro. O menino tinha seis anos e sumiu no trajeto entre a casa onde morava e a escola.

Beatriz Abagge e a mãe, Celina, foram acusadas de promover um ritual macabro usando o corpo da criança como sacrifício. No entanto, o documentário “Evandro”, que ganhou destaque nacional, revelou décadas depois que mãe e filha criaram uma falsa confissão após dias seguidos sendo torturadas por policiais que, de acordo com relatos, estavam afoitos para encontrar imediatamente um culpado.

Além de mãe e filha, outras 5 pessoas também foram acusadas e também torturadas para confessar o crime.

Fitas inclusive foram gravadas com gritos de tortura dos envolvidos.

A manutenção da condenação de Beatriz foi definida em julgamento de recurso apresentado pela defesa dela no qual pedem a anulação das condenações ou o reconhecimento da inocência, além de indenização por danos morais e materiais.

Beatriz defendeu que todos os acusados são inocentes.

"Todos nós. Os sete são inocentes, não somente eu. Foi realmente o que eles fizeram conosco que foi um ritual macabro. E a gente tem que, a vida toda, carregar isso nas costas, como as bruxas de Guaratuba. Ficou esse rótulo. Sempre em cima da mulher", disse ela, de acordo com o portal G1.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.