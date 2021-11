Chapa dos personagens que quebraram o Brasil e destruíram milhões de empregos terá Moro, Álvaro Dias e Dallagnol

Apoie o 247

247 – A chapa que vem sendo formada pelo Podemos para as eleições de 2022 em torno da Lava Jato, operação que quebrou as empresas de engenharia do Brasil, bem como a indústria naval, e colocou o País num ciclo prolongado de decadência econômica, será formada por Sérgio Moro, ex-juiz declarado suspeito e parcial pelo Supremo Tribunal Federal, na disputa à presidência da República, o senador Álvaro Dias, que foi blindado pela Lava Jato e busca a reeleição, e o agora ex-procurador Deltan Dallagnol, que terá que se contentar com uma vaga na Câmara dos Deputados. De acordo com um estudo do Dieese , a Lava Jato eliminou mais de 4,4 milhões de empregos diretos no Brasil.

