Ciclone-bomba provoca apagão em Santa Catarina; cenas de homem preso em andaime comovem internautas (vídeo)

Um ciclone-bomba provocou estragos no estado de Santa Catarina na tarde desta terça-feira, 30. Ventos chegaram a mais de 100 km/h e mais de 1,5 milhão de unidades consumidoras estavam sem energia por volta das 19h edit

247 - A formação de um fenômeno conhecido como "ciclone-bomba" e a passagem de temporais provocaram grandes estragos em Santa Catarina. Houve destelhamento de casas, queda de árvores e pelo menos três mortes, segundo o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

A reportagem do portal G1 destaca que “as rajadas de vento passaram dos 120 km/h em algumas regiões e, conforme as Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc), mais de 1,5 milhão de unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica. O mau tempo deve continuar até esta quarta (1º). O fenômeno recebe esse nome porque, associado ao ciclone, há uma queda rápida de pressão atmosférica, o que causa ventos intensos, segundo o professor Ernani de Lima Nascimento, do curso de Meteorologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).”

A matéria ainda informa que “em Chapecó, no Oeste, uma idosa morreu após ser atingida por uma árvore. Em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis, um homem perdeu a vida depois de ser atingido pela fiação elétrica de um poste depois da queda de uma árvore. A terceira morte foi em Tijucas, também na Grande Florianópolis, em uma estrutura que caiu. Segundo o governo do estado, há uma pessoa desaparecida na cidade.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.