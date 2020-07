Ciclone bomba: sobe para 10 o número de mortes no Sul do país

A região sul do país foi tomada pelo ciclone bomba com forte tempestade e vendaval nesta terça-feira, causando um rastro de destruição. Até a manhã desta quarta-feira (1), 10 pessoas morreram devido ao fenômeno natural edit

247 - Subiu para 10 o número de mortes causadas pelo fenômeno climático conhecido como "ciclone bomba" no Sul do país - nove mortes foram registradas em Santa Catarina e uma pessoa segue desaparecida no estado. Já no Rio Grande do Sul, um homem morreu soterrado por conta da intensa tempestade e vendaval. A informação é do portal

Na região de Blumenau (SC), a velocidade dos ventos atingiu 120 km/h, segundo dados de uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Conforme o monitoramento da Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc), 686,6 mil imóveis permaneciam sem luz até as 11h. Na terça-feira (30), a ventania causada pelo fenômeno e tempestades provocaram estragos em todas as regiões.

A reportagem também informa que o estado mais impactado pelo ciclone é o de Santa Catarina. De acordo com a Defesa Civil, uma morte foi registrada em Itaiópolis, no Norte catarinense, uma em Rio dos Cedros e uma em Ilhota, no Vale do Itajaí. Outras cinco ocorreram na Grande Florianópolis: três em Tijucas, uma em Santo Amaro da Imperatriz e uma em Governador Celso Ramos. No Oeste catarinense, uma mulher morreu em Chapecó. E ainda são realizadas buscas a uma pessoa em Brusque, também no Vale.







