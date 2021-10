Cidades do Sul iniciam concentrações e atos pelo ‘Fora Bolsonaro’

Capitais da região têm manifestações marcadas a partir das 14h, mas período da manhã contou com mobilizações no interior edit

Rede Brasil Atual - Cidades do interior da região Sul já têm concentrações e realização de atos, neste sábado (2), pelo “Fora Bolsonaro”. No #2OutForaBolsonaro, municípios do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina fizeram mobilizações pelo impeachment do presidente na parte da manhã e outras estão programadas para a tarde.

Ao todo, são esperadas ao menos 214 manifestações por todo o Brasil no dia de hoje. No Nordeste, milhares de pessoas foram às ruas para realizar mobilizações, incluindo protestos contra a política econômica e social do atual governo. Já as capitais dos estados do Sul têm seus atos marcados a partir das 14h.

No Paraná, manifestantes de Cascavel fizeram um ato, mesmo sob forte chuva. Eles se concentraram em frente à Catedral da cidade. Em Curitiba, capital paranaense, o ato está marcado para às 16h, na Praça Santos Andrade, onde fica um dos prédios da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Rio Grande do Sul

Já no Rio Grande do Sul, diversas cidades estavam mobilizadas nesta manhã. Em Gravataí, a concentração começou na avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, e foi sucedida por uma caminhada pelo centro da cidade.

Em Pelotas, o ato foi realizado no Mercado Central. Durante a manifestação, o Cacique Pedro, da etnia Kaigang, fez um discurso contra o genocídio indígena promovido por Bolsonaro. “Eles querem acabar com nossos filhos. Precisamos tirar esse governo corrupto e respeitar a Mãe-terra. É pelo nos direitos e pela nossa cultura.”

São Leopoldo também registrou uma manifestação, que teve concentração na Praça do Imigrante. Já os manifestantes da capital gaúcha se reunirão no Largo Glênio Peres, a partir das 14h.

Santa Catarina

Em Chapecó, manifestantes ocuparam as ruas após concentração na Praça Central. Na cidade de Criciúma, houve uma caminhada até o centro do município. As pessoas usavam cartazes criticando o preço dos alimentos, do combustível e do gás de cozinha.

A cidade de Caçador, no meio-oeste do estado, também teve mobilização pelo Fora Bolsonaro. Com bandeiras e faixas, o Largo Caçanjurê virou palco de luta pelo impedimento do presidente.

Apesar da chuva pela manhã, manifestantes de Joinville não se intimidaram e foram às ruas. Eles se concentraram na Praça da Bandeira e, depois, seguiram em caminhada pelas ruas da cidade. Em Florianópolis a manifestação está marcada para as 14h, na Praça da Alfândega.

