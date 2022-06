Ciro Gomes sofre revés e perde palanque no Rio Grande do Sul

Cúpula nacional do PSB vetou espaço para Ciro Gomes no palanque de Beto Albuquerque edit

Apoie o 247

ICL

247 - Pré-candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes acumula mais um revés em sua campanha. Desta vez, o pedetista perdeu palanque no Rio Grande do Sul.

A cúpula nacional do PSB, que apoia a pré-candidatura do ex-presidente Lula (PT) ao Palácio do Planalto e tem o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) como candidato a vice-presidente na chapa, proibiu o diretório gaúcho de dar palanque a Ciro.

Pré-candidato ao Palácio Piratini, o ex-deputado Beto Albuquerque (PSB) está em rota de colisão com o PT e quer se aliar a Ciro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O PSB é um partido, não uma coleção de individualidades. Em todo o País, a chapa será Lula e Alckmin. Isso é uma decisão irrevogável do congresso do partido”, afirmou o presidente do PSB, Carlos Siqueira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para Albuquerque, não é justa a cobrança de palanque para Lula, já que o PT decidiu lançar a governo do estado o nome do deputado Edegar Pretto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE