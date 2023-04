CNJ julgará nos próximo dias representação de Gleisi contra Gabriela Hardt, que poderá ser afastada do cargo

Apoie o 247

ICL

247 - “O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai julgar, nos próximos dias, a representação da presidente do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann, contra a juíza substituta da 13ª Vara Federal de Curitiba, Gabriela Hardt. Ela substituiu Sergio Moro quando ele deixou a magistratura para integrar o governo Bolsonaro. O caso, que se refere a um fundo criado com dinheiro da Petrobras para ser administrado pela Lava-Jato, está pronto para ir para pauta e deve ser julgado pelo CNJ em até dez dias”, afirma a jornalista Bela Megale em sua coluna no jornal O Globo.

“Se o corregedor nacional de Justiça, Luís Felipe Salomão, decidir abrir um procedimento disciplinar com base na representação, Gabriela Hardt pode ser afastada do cargo”, acrescenta.

A jornalista informa ainda que “Gleisi Hoffmann apresentou ao CNJ um recurso contra a decisão do antecessor de Salomão no posto, Humberto Martins, que arquivou, em 2019, a reclamação contra a juíza”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.