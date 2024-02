Coletivo de comunicadores do Sul "Pão com Ovo" promove curso preparatório gratuito para ENEM dos concursos

Apoie o 247

247 - A TV Pão com Ovo , um coletivo de comunicadores que realiza transmissões ao vivo sobre temas da democracia, organiza Curso preparatório para o ENEM dos Concursos públicos. O Concurso Nacional Unificado do governo federal disponibiliza 6.640 vagas em diversos ministérios e instituições ligadas ao governo federal.

O curso preparatório deverá conter aulas inicialmente sobre os temas que constam no edital na parte de conhecimentos gerais, que tem os tópicos de Políticas Públicas, Desafios do Estado de Direito, Ética e Integridade, Diversidade e Inclusão na Sociedade, Administração Pública Federal e Finanças Públicas. As aulas ocorrem a partir da primeira semana de março no Canal da TV Pão com Ovo no You Tube e canais parceiros, como Canal Geopolítica, Voz Trabalhadora e outros. A iniciativa procura qualificar a já conhecida ágora da democracia na internet num espaço de democratização do acesso ao serviço público.

Como se inscrever?

Para se inscrever, basta preencher o formulário disponível no seguinte link de 19/02 a 29/02:

https://forms.gle/fWKzYELReJPmNczv8

