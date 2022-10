Com adesivo de Bolsonaro, professora faz saudação nazista em escola no Paraná

Professora de redação do Colégio Sagrada Família, de Ponta Grossa, viralizou nas redes edit

247 - Uma professora de redação do Colégio Sagrada Família, de Ponta Grossa, no Paraná identificada como Josete, foi filmada pelos alunos neste sábado (8), fazendo um gesto de saudação nazista durante a aula e usando botons com imagens de Jair Bolsonaro.

Nas imagens que viralizaram a professora faz a saudação nazista e estudantes dão risadas do ato.

Veja:

Em Ponta Grossa no Paraná uma professora faz saudação nazista na frente dos alunos pic.twitter.com/sXSpPIuF7R — Psiu Enfermeiro 1️⃣3️⃣ ⭐️ ♌︎⚣ (@enf_intensiva) October 10, 2022

