Com bombas de gás, PM acaba com barricada golpista em estrada do Sul, em Novo Hamburgo

Apoie o 247

ICL

247 - Policiais militares já seguem a ordem expedida pelo STF em acabar com as ações golpistas que fecham as principais estradas no país contra o resultado democrático que elegeu Lula presidente do Brasil.

Em uma via na cidade de Novo Hamburgo, na região Sul do país, é possível ver policiais armados com escudos lançando bombas de gás contra golpistas que insistem em promover o caos.

Na via que liga o aeroporto de Guarulhos à cidade de São Paulo, os policiais também dispersaram os manifestantes.

Veja:

Saiba mais

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou, nos primeiros minutos desta terça-feira (1º), para confirmar a decisão individual do ministro Alexandre de Moraes, que determinou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e às polícias militares dos estados o desbloqueio das rodovias brasileiras ocupadas de forma irregular por manifestantes bolsonaristas, informa o G1.

O ministro também estipulou para o diretor da PRF, Silvinei Vasques, em caso de descumprimento da ordem, multa de R$ 100 mil por hora e eventual afastamento do cargo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.