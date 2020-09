Com liderança do PSOL e do PT, Florianópolis tem frente progressista com 10 partidos

Com o urbanista Elson Pereira como candidato a prefeito (PSOL) e o também urbanista e vereador Lino Peres (PT) como vice, Florianópolis (SC) terá a primeira frente a reunir praticamente toda a esquerda e centro-esquerda nas eleições municipais. Os candidatos da Frente Democrática por Floripa falaram à TV 247 no Giro das 11 edit

247 - A primeira grande frente de esquerda e centro-esquerda para as eleições municipais de 2020 surgiu em Florianópolis. É a Frente Democrática por Floripa, que reúne 10 partidos. A liderança é do PSOL, que tem o candidato a prefeito, Elson Pereira, e do PT, que indicou o candidato a vice, o vereador Lino Peres. Os dois e mais Elenira Vilela, candidata a vereadora pelo PT, falaram nesta quinta (24) ao Giro das 11 da TV 247.

Os partidos coligados são: PSOL, PT, PC do B, PSB, PDT, Rede, PCB, UCB UP e PCLCP. Será uma situação inusitada, com a esquerda e a centro-esquerda unidas e a direita e a extrema-direita divididas em nove candidaturas. Segundo Elson Pereira, é uma frente “que, a partir de Florianópolis, tem desdobramentos em âmbito estadual e nacional”. Lino Peres diz que “nossa Frente acolherá todas as lideranças nacionais de todos os partidos coligados”.

A coligação terá o segundo maior tempo da propaganda eleitoral gratuita, atrás apenas da candidatura da deputada Ângela Amin (PP), que terá apoio do PSL.”É uma situação muito favorável para que vençamos as eleições”, disse Elenira Vilela. professora de Matemática no IFSC. Serão mais de 100 candidatos e candidatas à Câmara de Vereadores pela Frente.

Uma das questões centrais da campanha, segundo Elson Pereira, será “trazer a verdadeira Florianópolis à tona. A direita e a oligarquia fazem propaganda de uma cidade de mentira, como se Florianópolis fosse branca e rica. Mas ela é preta e pobre e é para esta cidade marginalizada que nos voltaremos”.

Lino Peres, um líder da luta antirracista, afirma que “Florianópolis é uma cidade branca e patricarcal e meu povo negro é escondido”.