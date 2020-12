Com mortes em alta no Brasil, Bolsonaro diz que 'estamos vivendo um finalzinho de pandemia'

"Devemos levar tranquilidade à população e não o caos. O que aconteceu no início da pandemia não leva à nada", disse ainda Bolsonaro no dia em que o Brasil chega muito perto da marca de 180 mil mortos pela Covid-19 edit

247 - Em discurso nesta quinta-feira (10) na inauguração do eixo principal da nova Ponte do Guaíba, na BR-290, em Porto Alegre, Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil está vivendo "o finalzinho" da pandemia. Declaração ocorre em um momento no qual, segundo o G1, 22 das 27 unidades da federação apresentam alta no número de mortes pela Covid-19, em uma clara segunda onda da doença.

"Me permite falar um pouco do governo, que ainda estamos vivendo o finalzinho de pandemia. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou um dos que melhores se saíram na pandemia", disse.

Nesta quinta-feira, o Brasil se aproximou ainda mais do número de 180 mil óbitos causados pelo coronavírus. Porém, Bolsonaro alegou que "devemos levar tranquilidade à população e não o caos. O que aconteceu no início da pandemia não leva à nada. Lamentamos as mortes profundamente e assim sendo, vamos vencendo obstáculos".

