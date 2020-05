Comerciante agride mulher no RS após ser advertido sobre a necessidade de usar máscara

Mulher de 58 anos que tem fibromialgia, osteopenite e vasculite, pertencente ao grupo de risco da Covid-19, teve seu celular tomado e foi empurrada por proprietário para fora de estabelecimento no interior do RS edit

247 - Uma terapeuta de 58 anos foi mais uma vítima do negacionismo que a pandemia do novo coronavírus tem gerado. Krika Calmon foi agredida por um comerciante da cidade de Caibaté, no interior do Rio Grande do Sul, na última sexta-feira (29), por pedir para que os funcionários da loja usassem máscaras de proteção.

Kirka relatou que a loja estava “brincando com vidas” e resolveu fotografar a placa do estabelecimento com o celular. Foi então que, segundo conta, um homem, que seria o proprietário do estabelecimento, a abordou, sem máscara. Dentro dos limites de sua deficiência auditiva, ela pode entender que, em tom intimidador, o homem perguntava se ela precisava de “ajuda”.

“Disse que não precisava, que já estava indo. Ele tomou o celular da minha mão de repente e colocou no bolso dianteiro da calça jeans”, acrescentou. Krika pediu para que ele devolvesse por mais de uma vez e o homem, então, a empurrou e pegou com força em seu braço. A terapeuta tem fibromialgia, osteopenite e vasculite – três doenças que causam dores intensas no corpo e que a colocam no grupo de risco da Covid-19.

