Concessionária sabia de risco na BR-376, afirma Defesa Civil do Paraná

Segundo o coronel Fernando Raimundo Schuning, a empresa Arteris Litoral Sul sabia da "vulnerabilidade técnica" em trechos da BR-376, em Guaratuba, no litoral paranaense edit

247 - A Defesa Civil do Paraná afirmou que a concessionária Arteris Litoral Sul sabia do risco na BR-376, em Guaratuba, Sul do estado, onde um deslizamento arrastou 15 veículos e deixou uma pessoa morta na noite de segunda-feira (28).

De acordo com o coronel Fernando Raimundo Schuning, a empresa sabia que o volume de chuva apresentava riscos para o tráfego na pista e a empresa sabia da "vulnerabilidade técnica". "Tanto que a concessionária estava fazendo obras, trabalhando nesse local, prevendo e sabendo desse risco", disse em coletiva de imprensa.

Autoridades disseram que, por causa da chuva intensa, o resgate ficou mais difícil e o número de mortos e desaparecidos é incerto.

