Crianças feridas durante massacre em Blumenau devem receber alta nesta quinta

247 - De acordo com informações do hospital em que estão recebendo tratamento, as crianças que ficaram feridas no ataque a uma creche em Blumenau (SC) têm previsão de receber alta ainda hoje.

As vítimas passaram a noite sem intercorrências e apresentam quadro clínico estável.

Conforme divulgado no boletim emitido às 9h pelo Hospital Santo Antônio, as quatro crianças estão passando por avaliações pediátricas antes de serem liberadas da unidade hospitalar.

