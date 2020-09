Curitibanos se 'despedem' de Dallagnol, que deixa a Lava Jato: "basta de mentiras"

247 - A população curitibana foi à sede do Ministério Público Federal no Paraná se “despedir” do ex-chefe da Lava Jato Deltan Dallagnol. Manifestantes levaram faixas e cartazes contra o procurador e a força-tarefa, denunciando os crimes cometidos pela operação e pela equipe da Lava Jato.

“Basta de mentiras, crimes e abusos da Lava Jato”, diziam algumas faixas que aparecem em fotos divulgadas pela deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, em seu instagram. “Não foi por falta de adeus! Curitibanos se "despedem" de Dallagnol, que anunciou ontem sua saída da Operação Lava Jato⁣”, afirmou na legenda da publicação.

