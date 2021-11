Dallagnol terá que arquivar processos administrativos para escapar da Ficha Limpa e disputar cargo público

Apoie o 247

247 – O procurador Deltan Dallagnol, que ajudou a quebrar as empresas brasileiras de construção pesada, desempregando milhões de brasileiros enquanto ele próprio enriquecia, comprando apartamentos de altíssimo luxo em Curitiba , como demonstra artigo de Joaquim de Carvalho, terá que arquivar processos administrativos para escapar da Ficha Limpa e tentar disputar um cargo público.

"O procurador Deltan Dallagnol, que anunciou sua saída do Ministério Público Federal, já tinha respondido até esta semana a 52 processos no Conselho Nacional do Ministério Público, que fiscaliza os integrantes do órgão. Todos os que ainda estão abertos agora serão arquivados. Deltan responde ou já respondeu a reclamações disciplinares, sindicâncias e a processos administrativos disciplinares (PAD). Chegou a receber as penas de advertência e censura em alguns deles", informa a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna , na Folha de S. Paulo.

"Dois dos processos administrativos ainda não foram arquivados, o que poderia complicar uma eventual candidatura de Dallagnol: pela Lei da Ficha Limpa, procuradores que respondem a PADs não podem concorrer a cargos públicos. Para ficar com 'ficha limpa' e disputar eleições, o ex-procurador terá que desistir das ações que moveu no STF para reverter as penas de advertência e censura. Elas seriam consideradas automaticamente aplicadas —e os processos iriam para o arquivo", informa.

