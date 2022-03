Delegado leva armas em igreja evangélica para pastor 'abençoar' (vídeo)

Apoie o 247

247 - O delegado da 2ª Delegacia de Homicídios de Curitiba (PR), Tito Barichello, levou no último sábado (12) armas particulares para pastor abençoar em igreja evangélica, no bairro Boa Vista. Na gravação, o pastor afirmou que a unção no arsenal serve para "guardar a população contra os homens maus". O líder da Igreja Agnus, Renê Arian, fez a unção de fuzil, espingarda, revólveres e pistolas. Os relatos foram publicados no portal G1.

"Senhor Deus, em nome de Jesus, nós ungimos essas armas para a segurança da população de nossa cidade, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha guardar, venha nos proteger, através dessas armas. Em nome de Jesus, nós ungimos com o olho da unção e pedimos, Senhor, que seja ligado aqui na terra para ser ligado nos céus", disse.

O delegado agradeceu ao pastor e disse que as armas serão usadas "na defesa da sociedade dentro das regras estabelecidas pela própria sociedade".

Segundo Barichello, o religioso o disse que é comum a unção de armas.

"O pastor é teólogo, professor de hebraico, intérprete da bíblia e ele me disse que é comum a unção de armas, isso desde o evangelho, está em Êxodo e tem várias passagens. Então, após o culto, ele ungiu as nossas armas particulares, registradas", disse.

"Não são armas da polícia, são armas todas particulares: um fuzil, um T4, uma Glock G19X que é aquela verde, 9 mm, eu tenho um Glock G28, que é calibre 380. A minha esposa tem aquela pistola menor que é um G42. Eu tenho um revólver calibre 38, uma espingarda 12. O 'Cabelo' tem ali, acho que um revólver cano curto da Taurus e um revólver de aço inoxidável, aço escovado", complementou.

A delegada Tathiana Guzella, esposa de Barichello, também participou da cerimônia.

