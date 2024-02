Deltan Dallagnol defende réus do 8 de janeiro e é ironizado por internautas

Apoie o 247

247 - O ex-deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Novo-PR) foi ironizado por internautas após defender réus do 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram a Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF).

"Faz um PowerPoint pra explicar pra gente, kkkk", escreveu um perfil. "Perdeu o mandato, mané", escreveu outra pessoa. "E pensar que você já foi procurador. Virou analista juridico de prints de rede social".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes proferiu seu voto nesta sexta-feira (2) condenando mais 12 réus pelos atos golpistas. O STF já condenou 30 acusados pela PGR, com penas que vão de três a 17 anos. A maioria foi condenada por cinco crimes, como golpe de estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação armada.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) fez pelo menos 1.390 denúncias contra os participantes das manifestações terroristas.

Faz um PowerPoint pra explicar pra gente, kkkk — Jorge L. Medeiros 🇧🇷🖖 (@jorgelmedeiros) February 3, 2024

Perdeu o mandato, mané.Não amola. — Saraiva Dias (@Saraiva_Carlos) February 3, 2024

E pensar que vc já foi procurador. Virou analista juridico de prints de rede social. — Marcelo Lucas (@marcelolucaspm) February 3, 2024

