Deltan Dallagnol resolve atacar Lula e Lewandowski. Internautas massacram o ex-procurador

"Deltan, tem edital do concurso unificado aberto. Tem vagas para Direito", ironizou um perfil em rede social. Veja o post do ex-deputado que gerou reações na internet

247 - O ex-procurador da Operação Lava Jato, o ex-deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Novo-PR) resolveu atacar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por indicar o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski para comandar o Ministério da Justiça e Segurança Pública a partir de fevereiro.

Internautas reagiram. "Deltan, tem edital do concurso unificado aberto. Tem vagas para Direito". Outra pessoa afirmou que o senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) "é o responsável por isso". "Fez a pior jogada de todas em sair do governo Bolsonaro. Foi atrás do tucano do Doria. Jogou toda a lava jato fora".

Um perfil chamou o ex-procurador de "mentiroso". "Lula foi preso porque você, o Moro e o Januário portanto uma quadrilha fizeram tramoia (a ser identificada no código penal brasileiro)".

A mensagem do ex-deputado que gerou reações foi a seguinte: "quando estava no STF, Lewandowski beneficiou Lula e o PT diretamente com decisões judiciais que abriram o caminho para que Lula se livrasse das ações penais e condenações criminais contra ele, permitindo que Lula se tornasse novamente elegível e pudesse concorrer à presidência da República".

Deltan, tem edital do concurso unificado aberto. Tem vagas para Direito — marcia do beco™ (@tiaginio) January 11, 2024

O ex Ministro Sérgio Moro é o responsável por isso. Fez a pior jogada de todas em sair do Governo BOLSONARO. Foi atrás do tucano do Doria. Jogou toda a lava jato fora. — Paulo Roberto Guedes, CEA® 🥊♟️ 🎩 🎷🇮🇱 (@Paulo_Guedes_10) January 11, 2024

MENTIROSO. Lula foi preso porque vc e o moro e o Januário portanto uma quadrilha fizeram tramoia (a ser identificada no código penal brasileiro) — Antonio Garcia Leal (@garcialealsp) January 11, 2024

