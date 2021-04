Deputado bolsonarista diz que Alexandre Kalil quer impor o ateísmo comunista em BH

247 - O deputado bolsonarista Filipe Barros (PSL-PR) atacou o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), após o chefe do Executivo municipal dizer que não acataria a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes de liberar a realização de cultos e missas presenciais.

"É um tiranete ateu idólatra da China comunista que quer impor o ateísmo a toda população de BH, em total desrespeito ao estado laico", disse o parlamentar no Twitter.

Após a declaração, Kalil recuou e disse que "ordem judicial se cumpre". "Por mais que doa no coração de quem defende a vida, ordem judicial se cumpre. Já entramos com recurso e aguardamos a manifestação do presidente do Supremo Tribunal Federal", escreveu o prefeito.

