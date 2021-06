Deputado da Igreja Universal do Reino de Deus tenta chantagear Angola e fala em influência de evangélicos

Deputado Aroldo Martins resolveu chantagear o país africano ao alertar para eventuais consequências dos atritos religiosos entre Brasil e Angola. "Não gostaria de dizer que fosse necessário atrapalhar relações entre o Brasil e Angola, mas gostaria de dizer também que a nossa bancada tem uma influência muito grande na indústria, comércio e tecnologia no Brasil" edit

247 - O deputado Aroldo Martins (Republicanos-PR), membro da Frente Parlamentar Evangélica na Câmara baixa brasileira, considerou "muito difícil" a situação da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) em Angola e disse haver "preconceito" contra a instituição religiosa fundada por Edir Macedo. Também resolveu chantagear o país africano para eventuais consequências.

"Não gostaria de dizer que fosse necessário atrapalhar relações entre o Brasil e Angola, mas gostaria de dizer também que a nossa bancada tem uma influência muito grande na indústria, comércio e tecnologia no Brasil, e que muitos desses acordos, que facilitam inclusive a República de Angola, passam por nossas mãos", acrescentou Martins em entrevista à Agência Lusa, com relatos publicados pelo Notícias ao Minuto aqui e aqui.

Em novembro de 2019, um grupo de dissidentes angolanos afastou-se da direção brasileira, com várias acusações, como racismo, prática obrigatória de vasectomia, evasão de divisas, entre outras. Missionários da igreja criada pelo brasileiro Edir Macedo acusam os angolanos de xenofobia e agressões.

O parlamentar também disse ter encontrado Jair Bolsonaro para debater os problemas da instituição em Angola, mas, de acordo com o deputado, o seu "chefe" disse que "nada poderia fazer".

"Nós tivemos um café da manhã com o Presidente na ocasião em que surgiram essas notícias [conflitos em Angola] e ele, muito informalmente, disse: 'não adianta, as pessoas em Angola não ouvem. Não gostam de mim', por aquilo que no exterior se fala sobre o Presidente Bolsonaro. Então, ele viu a situação como algo em que nada poderia fazer, que pudesse ajudar", contou Martins.

