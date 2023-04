Deputado do Novo sai em defesa de vinícolas do Sul enquadradas por trabalho análogo à escravidão

Apoie o 247

ICL

247 - “O deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) protocolou um requerimento na Câmara para interceder a favor das vinícolas citadas em investigação de trabalho análogo à escravidão no Rio Grande do Sul, seu reduto eleitoral”, informa o jornalista Igor Gadelha em sua coluna no portal Metrópoles.

“No documento, o parlamentar questiona o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, sobre as providências adotadas para “superar” as restrições impostas às vinícolas pela ApexBrasil”, acrescenta.

O jornalista relembra que, “em 22 de fevereiro deste ano, trabalhadores em condições análogas à escravidão foram resgatados na região de Bento Gonçalves (RS). Eles estariam realizando serviços terceirizados para algumas vinícolas da região”.

