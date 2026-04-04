Deputado Nelsinho Padovani troca de partido duas vezes em um mês

247 - O deputado federal paranaense Nelsinho Padovani, eleito em 2022 pelo União Brasil, trocou de partido duas vezes em menos de um mês durante a janela partidária. As informações são da coluna de Lauro Jardim, do O Globo.

No dia 5 de março, primeiro dia do período, Padovani se filiou ao PL em evento com o senador Flávio Bolsonaro e o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, além de outros deputados.

Nesta quarta-feira, antes do fim da janela, ele deixou o PL e ingressou no Republicanos, tornando-se o único entre os 38 deputados que mudaram de partido a realizar duas trocas no período.

Nas redes sociais, o parlamentar afirmou que iniciou “um novo ciclo, com os mesmos valores” e disse ter aceitado convite de Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, “com o objetivo de fortalecer ainda mais a bancada do agro na Câmara”.

Sobre a saída do PL, Padovani declarou que a janela partidária serve para a formação de chapas e que a do Republicanos, que apoiará Flávio Bolsonaro ao Planalto, “foi a última e melhor opção”.