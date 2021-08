Dona de bar anti-Bolsonaro diz que prefere falir a servir fascistas

Empresária de Curitiba diz que público bolsonarista não se alinhava com o seu posicionamento de esquerda. A dona do Bek's não descarta o risco de alguma reação mais agressiva, em meio ao clima de polarização política que vive o país e em uma capital conhecida por ter um perfil de direita edit

247 - "Eu prefiro falir com dignidade que ir contra meus princípios. Se você apoia tanto seu presidente, posicione-se também em suas atitudes e não venha mais aqui". É o recado de Giovanna Lima para os facistas que pensam em ser atendidos por ela no Bek's Bar, em Curitiba.

De acordo com informações do UOL, a empresária nunca imaginou que seria dona de um boteco, mas teve que assumir o negócio que já está na família há mais de 40 anos, com a morte do pai, ano passado. Ela conta que o começo foi bem difícil, pois o público bolsonarista não se alinhava com o seu posicionamento de esquerda. Ela passou a lidar com muitos clientes conservadores que ironizavam sua convicção política, faziam piadas racistas e homofóbicas.

Giovanna aturou sem reagir por muito tempo, mas nas últimas semanas resolveu tomar uma postura difícil, mas corajosa. "Resolvi responder abertamente para todas essas pessoas que estavam questionando minha administração e meu posicionamento", explica.

PUBLICIDADE

Tanto no atendimento pessoal, nas redes sociais como no delivery começou a demonstrar o seu posicionamento político e disse não estar preocupada em falir.

"Eu prefiro falir com dignidade que ir contra meus princípios. Se você apoia tanto seu presidente, posicione-se também em suas atitudes e não venha mais aqui. Cliente fascista é livramento", explica.

PUBLICIDADE

O que seria uma iniciativa para garantir a saúde mental e a coerência política, acabou viralizando. De 600 seguidores no Twitter, em menos de um mês passou de sete mil. Além disso, o movimento aumentou. "Desde setembro não fazia retirada (de dinheiro) e agora em agosto vou conseguir receber salário", brinca.





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.