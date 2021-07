'É um imbecil', diz Eduardo Leite sobre Bolsonaro após governador assumir ser gay

O governador do Rio Grande do Sul fez a crítica após Jair Bolsonaro dizer que ele está se "achando o máximo" ao assumir ser homossexual edit

247 - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou que Jair Bolsonaro é um “imbecil”, após fazer ironias e dizer que o chefe do executivo gaúcho está se “achando o máximo” por assumir a homossexualidade.

“O presidente é um imbecil. Onde está a tentativa de imposição de qualquer coisa para qualquer pessoa? Uma declaração sobre a minha orientação sexual. Não resta outra coisa a dizer senão que o presidente é um imbecil”, complementou o tucano em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

O governador disse que a eleição de Bolsonaro “foi um erro”. “Um erro que cometemos eu e milhões de brasileiros, mas que se deu em função de no outro lado haver um partido que errou na corrupção, errou na condução da economia. Estávamos diante de uma situação de escolher entre dois caminhos. Erramos. Mas não é sobre discutir erros do passado, é sobre construir caminhos para o futuro. Esse é o ponto objetivo para o Brasil”.

