Eduardo Leite agradece namorado ao tomar posse no Rio Grande do Sul (vídeo)

“É com muita alegria que eu estou aqui, ao lado do Thales, o meu amor, o meu carinho”, afirmou o governador gaúcho na solenidade edit

Apoie o 247

ICL

247 — O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tomou posse no início da tarde deste domingo, 1º de janeiro de 2023, e, na solenidade, que ocorreu no Palácio do Piratini, em Porto Alegre, ele destacou o apoio que recebeu do namorado, Thales Bolzan.

“É com muita alegria que eu estou aqui, ao lado do Thales, o meu amor, o meu carinho. Por quem, além de amor, tenho respeito e admiração pelo ser humano que é, pelo profissional de saúde que é, dedicado a crianças com câncer, a crianças especiais. O Rio Grande do Sul não tem uma primeira-dama, mas tem alguém que é de verdade, podem ter certeza”, afirmou o governador, enquanto foi ovacionado pela plateia.

Eduardo Leite se declarou homossexual publicamente em 2021.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.