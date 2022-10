Eduardo Leite anuncia neutralidade no 2º turno

"Não vou abrir meu voto [a presidente]", declarou o candidato a governador do Rio Grande do Sul edit

247 - Candidato a governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) anunciou que ficará neutro no segundo turno da eleição presidencial deste ano, disputada entre o ex-presidente Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

"Diante da responsabilidade que tenho como líder de um projeto político na eleição estadual, não vou abrir meu voto", declarou Leite nesta sexta-feira (7).

Ele ainda disse que Onyx Lorenzoni (PL), seu adversário, "quer discutir Bolsonaro ou Lula porque não tem ideias, não tem propostas, não conhece o Estado nem tem soluções, e quer um cheque em branco".

"O meu lado é o Rio Grande. Não se trata de ficar em cima do muro, mas trabalhar para que não se criem muros. Nem Lula nem Bolsonaro virão aqui resolver nossos problemas", disse também o candidato.

Leite passou para o segundo turno em segundo lugar e quase perdeu a vaga para Edegar Pretto (PT). A diferença entre eles foi de apenas 2.441 votos.

