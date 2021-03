Eduardo Leite: Bolsonaro 'despreza sua gente' e é responsável pelas mortes provocadas pela Covid

“Não tem como entender que o presidente da República não seja responsável por esse número de mortes no Brasil uma vez que gera confusão. (...) É desumano, é egoísta e é uma irresponsabilidade", disse o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite edit

247 - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse que Jair Bolsonaro tem responsabilidade direta pelas mortes decorrentes da pandemia de Covid-19 no Brasil.

“Não tem como entender que o presidente da República não seja responsável por esse número de mortes no Brasil uma vez que gera confusão. (...) É desumano, é egoísta e é uma irresponsabilidade. Se a sua preocupação é a economia, ouça o seu ministro da Economia que diz que vacinar é o grande programa de recuperação econômica. A vacina é que vai parar o vírus. E se não podemos parar o vírus temos que parar as pessoas que carregam o vírus", completou”, afirmou o governador durante uma transmissão ao vivo realizada pela internet nesta segunda-feira (1), de acordo com o UOL .

"Não adianta evocar Deus e colocá-lo acima de todos, porque Deus coloca a vida em primeiro lugar. Então se é para obedecer um mandamento divino, lembre-se que está entre os mandamentos não matar, e um líder na posição dele, que despreza os cuidados sanitários e despreza a sua gente, buscando algum proveito político ou se desfazer de algum prejuízo que possam causar as medidas que devem ser tomadas, infelizmente está matando", disse Leite em outro momento da live.

Ainda conforme o tucano, o governo federal promove "oficialmente fake news e mentiras" sobre a pandemia, além de promover a “distorção de fatos e dados". "Não bastasse já a confusão que o presidente da República gera ao defender tratamentos sem recomendação científica, confusão nas vacinas, agora, também faz sobre a aplicação de recursos. Ele insiste em dividir nossa população e gerar confusão", afirmou.

Leite também ressaltou que "a intenção do presidente é causar confusão. É a narrativa oficial de alguém que quer se esquivar do quadro dramático, pela negação da ciência. Infelizmente, o presidente insiste na divisão, no conflito, no confronto, quando temos um inimigo em comum que é o vírus, e poderíamos ter usado isso como fator de união nacional”.

