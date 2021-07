Eduardo Leite monta escritório para organizar sua campanha nas prévias do PSDB

O governador do Rio Grande do Sul é um dos principais nomes do partido para disputar a presidência em 2022 edit

247 - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), segundo Bela Megale, do jornal O Globo, começou a montar um escritório com a finalidade de cuidar de sua campanha nas prévias do partido, que definirão o nome da sigla que disputará a presidência da República em 2022.

O governador tem sido procurado por pessoas que querem colaborar com o projeto de viabilizá-lo como candidato. O nome do gaúcho cresceu principalmente após ele ter se assumido gay.

O governador de São Paulo, João Doria, o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio e o senador Tasso Jereissati também são ventilados como possíveis candidatos ao Palácio do Planalto em 2022 pelo PSDB.

