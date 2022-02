Eduardo Leite nega saída do PSDB e diz que poderá concorrer à reeleição ao governo do RS

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tenta pôr fim às especulações de saída da legenda para filiação ao PSD, de Gilberto Kassab edit

Apoie o 247

ICL

247 - Depois de muitas especulações sobre a sua saída do PSDB e eventual filiação ao PSD para concorrer a Presidência da República, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que pode concorrer à reeleição e garante que não deixará o partido.

A afirmação foi feita em encontro com militantes do PSDB do Rio Grande do Sul. Ele disse ainda que mesmo se não concorrer, participará da eleição.

“Tenho essa convicção [contra a reeleição]. Mas também tenho a convicção de que não podemos permitir que o estado se perca. Não vou me omitir nesse processo eleitoral [no Rio Grande do Sul]. Não sei se será como candidato, mas tenho certeza que vou participar como uma liderança”, destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre a saída do PSDB, Leita afirma: “A gente respeita as prévias, houve um vencedor, mas temos um partido, ao qual eu sou filiado há mais de 20 anos, e me sinto no direito de fazer questionamentos e de pedir que se apresentem os caminhos do PSDB na eleição”.

“Quero dizer para vocês que não precisam pedir para eu ficar, porque eu jamais sairei. Não precisam me pedir para não parar, porque eu não vou parar”, finalizou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE