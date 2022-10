Eduardo Leite se diz aberto ao diálogo para uma aliança com o PT no RS

Apoie o 247

247 - O candidato do PSDB ao Rio Grande do Sul, o ex-governador Eduardo Leite, declarou nesta terça-feira (4) que há possibilidade de diálogo com o PT para a disputa do segundo turno, em que ele enfrenta o bolsonarista Onyx Lorenzoni (PL). O candidato do PT, Edegar Pretto, ficou fora do segundo turno por uma margem de apenas 2 mil votos do tucano.

“Temos muitas diferenças com o PT no ponto de vista de programa de governo, a forma de governar, especialmente no que diz respeito ao entendimento como é que o Estado deve agir em determinados políticas públicas, mas sempre dialogamos, nunca tratamos como inimigos a serem exterminados”, declarou Leite em entrevista coletiva nesta segunda-feira (3), um dia depois da eleição.

“Diálogo é algo que exige duas partes, senão é monólogo. Da nossa parte, haverá disposição de conversas, espero que haja da parte deles também. O que não significa necessariamente algum tipo de acordo político ou de apoio político”, completou.

