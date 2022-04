Eduardo Leite sugere apoio do PSDB ao MDB no Rio Grande do Sul em troca de aliança com Tebet

Leite se reuniu com Simone Tebet na quarta-feira e tenta se viabilizar como o nome da terceira via nas eleições deste ano edit

Apoie o 247

ICL

Por Lucas Marchesini e Edoardo Ghirotto, Metrópoles - O ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite sugeriu um possível apoio do PSDB ao MDB no Rio Grande do Sul em troca de uma aliança com a pré-candidata do MDB ao Planalto, senadora Simone Tebet. Caso a parceria avance, a cabeça dessa possível chapa da terceira via poderia ser de Leite ou Tebet.

Leite se reuniu com Simone Tebet na quarta-feira (6/4), em Brasília, e na quinta-feira (7/4) com o coordenador do plano de governo da senadora, o ex-governador do Rio Grande do Sul Germano Rigotto. Ambos são do MDB.

Nos encontros, Leite disse que um acordo nacional entre os dois facilitaria um arranjo no Rio Grande do Sul, com Leite apoiando o escolhido pelo MDB para concorrer ao governo do estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE