Eduardo Leite vai viajar o país como pré-candidato à Presidência pelo PSDB

Metrópoles - Após rivalizar com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) vai se posicionar como pré-candidato do partido à Presidência.

De acordo com a Zero Hora, Leite tomou a decisão depois de almoço com 21 lideranças do partido nesta quinta-feira (11/2), em Porto Alegre.

De acordo com o presidente da legenda em Minas Gerais, deputado Paulo Abi-Ackel, foi feito um chamamento para que Eduardo Leite ande pelo país, se apresente mais em Brasília. “Ele pode se apresentar como personagem nacional e se colocar como pré-candidato à Presidência. É, de longe, quem conta com a maior simpatia da bancada na Câmara e no Senado”, disse, segundo a Zero Hora.

