Elenira Vilela critica cassação de mandato de vereadora que denunciou gesto nazista em manifestação golpista

247 - A professora do Instituto Federal de Santa Catarina e líder sindical, Elenira Vilela, criticou a cassação da vereadora Maria Tereza Capra, única parlamentar do PT na cidade de São Miguel do Oeste (SC). O mandato de Tereza foi cassado na madrugada deste sábado (4), em uma sessão extraordinária da Casa Legislativa, por 10 votos a 1. Maria Tereza Capra havia denunciado o gesto nazista feito por manifestantes golpistas durante a execução do hino nacional no dia 2 de novembro, em frente ao quartel do Exército do município catarinense.

“Maria Tereza Capra foi e é uma guerreira e lembrando Dilma Rousseff enfrentou com grandeza e dignidade seus algozes nazistas. Retornará à Câmara, vamos derrotar esses que a julgaram de forma injusta e a resposta virá”, disse Elenira. “A ‘vitória’ deles é uma vitória de pirro. Estão e sempre estarão na lata do lixo da história”, completou.

