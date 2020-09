Elias Maluco é encontrado morto na penitenciária

247 - O traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira, 22, na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, segundo o Departamento Penitenciário (Depen).

Ele foi preso em setembro de 2002 e, em 2005, foi condenado a 28 anos e seis meses de prisão pela morte do jornalista Tim Lopes. Em 2013, foi sentenciado a mais 10 anos por lavagem de dinheiro. A mulher e a sogra dele também foram condenadas pelo mesmo crime.

Em 2019, Elias teve um pedido de habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), mas permaneceu preso. O corpo de Tim Lopes foi carbonizado numa fogueira de pneus conhecida como micro-ondas e só pôde ser reconhecido após exame de DNA.

