Em conversa com Zé Dirceu, Ratinho Júnior acena para Lula e promete 'trabalhar em conjunto'

O governador do Paraná disse ao ex-ministro petista que não pretende ser um inimigo do ex-presidente, nem mesmo adversário

247 - O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), enviou um recado à campanha do ex-presidente Lula (PT) por meio de uma conversa com o ex-ministro petista José Dirceu: ele não pretende ser inimigo e nem mesmo adversário do ex-presidente Lula (PT), informa Bela Megale, do jornal O Globo.

O ex-ministro tem uma relação amistosa com o governador, já que seu filho, o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), e Ratinho Júnior iniciaram suas carreiras políticas juntos e mantêm uma afinidade.

Ao ex-ministro, o governador disse que se Lula for eleito, trabalhará em conjunto com ele. Durante a visita do ex-presidente ao Paraná, na ocasião da filiação do ex-governador Roberto Requião ao PT, Ratinho Júnior ordenou que a segurança em torno de Lula fosse reforçada e enviou um recado ao petista por meio de interlocutores, dizendo não ser seu adversário.

