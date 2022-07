Em desafio a Álvaro Dias, ex-juiz suspeito Sergio Moro anuncia candidatura ao Senado

Apoie o 247

247 - O ex-juiz suspeito Sergio Moro (União Brasil) anunciou oficialmente, nesta terça-feira (12), que será candidato ao Senado pelo Paraná. Ele terá como principal adversário o senador Álvaro Dias (Podemos), que o convidou para ingressar no Podemos para disputar a Presidência da República.

Na semana passada, um levantamento realizado pelo instituto IGR Pesquisa aponta que Moro está dez pontos percentuais atrás de Álvaro Dias, que lidera as intenções de votos ao Senado com 32% da preferência do eleitorado.

