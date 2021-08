Em Florianópolis, Bolsonaro acena com golpe mais uma vez: “Não continuem nos provocando, não queiram nos ameaçar”

Bolsonaro volta a ameaçar o país com um golpe de estado, desta vez em motociata em Florianópolis edit

247 - Em mais ameaça de golpe de estado, uma constante em retórica desde 2020 e que ganhou intensidade inédita nas últimas duas semanas, Jair Bolsonaro afirmou em discurso neste sábado (7): “Não continuem nos provocando, não queiram nos ameaçar”. Ele falou do alto de um caminhão em Florianópolis após a motociata na cidade, segundo o UOL .

Ao estilo dos discursos de tom fascista, lançou mão da imagem de estar “com Deus” e “com o povo”, dizendo que “quem está com Deus e com o povo tem realmente o poder”, completando a seguir: “Não vão ser um ou dois ministros do STF que vão decidir o destino de uma nação.”

Mais uma vez, também, voltou suas baterias para ofender o STF e Lula, que está cada dia mais à frente nas pesquisas para 2022, chamando-o de "ladrão de nove dedos", uma referência à perda de um membro da mão do petista num acidente numa prensa quando era operário, em 1964.

Ele buscou associar Lula aos ministros do TSE para antecipadamente alegar fraude numa eleição em que caminha para uma derrota acachapante: “Não pensem, o ladrão de nove dedos e seus amigos é que vão contar os votos dentro de uma sala secreta".

