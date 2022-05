Em meio a mensagens racistas, processo de cassação do mandato de Renato Freitas será julgado nesta terça

Apoie o 247

247 - O Conselho de Ética da Câmara Municipal de Curitiba se reúne nesta terça-feira (10), às 10 horas, para decidir se cassa ou não o mandato do vereador Renato Freitas (PT), após o ativista ter participado de um protesto contra o racismo no início de fevereiro, durante uma missa na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Centro de Curitiba.

Além de enfrentar o processo, que Renato alega ser de cunho "racista" e "persecutório", pois a própria Arquidiocese de Curitiba pediu à Câmara de Vereadores que Freitas não tenha o mandato cassado pela ação na igreja, o vereador relata que recebeu mensagens de ódio.

O texto, que supostamente teria sido encaminhado pela conta do também vereador Sidnei Toaldo (Patriota), dizia: "Volta para a senzala", e tinha outras ofensas, como mostrou o site Brasil de Fato.

"A Câmara de vereadores de Curitiba não é seu lugar, Renato. Volta para a senzala. E depois de você vamos dar um jeito de cassar a Carol Dartora e o Herivelto", diz um trecho do e-mail, que finaliza dizendo: "vamos branquear Curitiba e a região Sul, queira você ou não. Seu negrinho."

A mensagem, que tem o título "Mensagem para o vereador Renato", também diz não temer Renato ou os "esquerdistas vagabundos que te defendem, seu negro". O texto ainda sugere que a cassação do mandato do vereador petista é inevitável e não seria impedida pelo "advogadozinho de porta de cadeia".

Toaldo é relator de um processo disciplinar no qual o petista é o alvo, e recentemente pediu a cassação de Renato Freitas. Para ele, Freitas teve atitudes "flagrantemente atentatórias ao decoro parlamentar".

