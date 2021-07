Em motociata no RS, Bolsonaro faz ataque homofóbico contra governador Eduardo Leite: 'aqui é terra de cabra macho' (vídeo)

Plinio Teodoro, Revista Fórum - Em uma parada durante a motocada que realiza pela região metropolitana de Porto Alegre na manhã deste sábado (10), Jair Bolsonaro (Sem Partido) voltou a ironizar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que assumiu a homossexualidade recentemente no programa de Pedro Bial.

Ao se dirigir aos motociclistas, Bolsonaro ouviu de um apoiador: “Oh, Bolsonaro, nosso governador não é gaúcho, rapaz”. O presidente, então, respondeu: “Aqui é terra de cabra macho”, arrancando aplausos dos seguidores, na maioria homens.

Leia a íntegra na Fórum.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.