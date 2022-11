'Em outras copas as famílias se reuniam. O ódio estimulado por Bolsonaro tirou até isso do povo', diz Paulo Pimenta

Apoie o 247

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) lamentou pelo Twitter neste domingo (20) que o Brasil tenha sido dividido nos últimos anos pelo "ódio estimulado por Bolsonaro".

Ele destacou que nesta Copa do Mundo, que começa neste domingo, não há o mesmo clima de festa e união que havia no passado.

"Hoje começa a Copa do Mundo. Estranho. Em outras copas as famílias e vizinhos se reuniam, decoravam ruas e casas e todos(as) torcíamos juntos. O ódio, a intolerância e a violência estimulada por Bolsonaro e seu séquito de fanáticos tirou até isso do povo brasileiro… e você ?", escreveu o deputado.

