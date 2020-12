Em plena Covid-19 e às vésperas do Natal, 311 famílias são despejadas no Paraná

Revista Forum - Na madrugada desta quinta-feira (17), às vésperas do período de Natal, 311 famílias que moravam na ocupação Nova Guaporé, na divisa entre as cidades paranaenses de Curitiba e Araucária, foram despejadas por ordem judicial. O local fica na Cidade Industrial de Curitiba.

Elas ocupavam uma área particular desde meados de outubro deste ano. “É uma ocupação recente. Ela explicita o problema crônico que Curitiba tem de falta de política de habitação de interesse social”, afirmou o deputado estadual Goura (PDT).

A ação foi levada a cabo e deixou as centenas de pessoas, muitas crianças entre elas, sem ter para onde ir, em meio ao recrudescimento da pandemia do novo coronavírus no Paraná, em especial na capital do estado. E ocorreu ao arrepio da recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nº 63, de 31 de março, que pede aos juízes que avaliem com cautela as ações de despejo devido à emergência sanitária.

Leia a íntegra na Revista Forum

O conhecimento liberta. Saiba mais