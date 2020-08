Em SC, prefeito sugere aplicação de ozônio no ânus para tratar coronavírus (vídeo)

247 - O prefeito de Itajaí (SC), Volnei Morastoni (MDB), sugeriu a aplicação de ozônio no ânus dos pacientes diagnosticados com coronavírus. "Além da citromicina, além da cânfora, nós também vamos oferecer o ozônio. É uma aplicação simples, rápida, de dois ou três minutinhos por dia, provavelmente via retal, tranquilíssima, rapidíssima, em um cateter fininho, e isso dá um resultado excelente", disse o prefeito em vídeo publicado nas redes sociais.

Volnei, que é médico, também já defendeu o uso da cloroquina e da ivermectina, um remédio antiparasitário, para o combate do coronavírus.

A prefeitura também sugeriu a homeopatia como tratamento da doença. A Organização Mundial da Saúde (OMS) ou especialistas da saúde não indicam alguma das alternativas para o tratamento contra a Covid-19.

O estado de Santa Catarina tem um acumulado de 88,8 mil casos confirmados de coronavírus e 1,1 mil mortes, de acordo com dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass), na segunda-feira (3).

O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking global de casos (2,7 milhões) e mortes (94 mil) provocadas pelo coronavírus, perdendo apenas para os Estados Unidos, com 4,8 milhões e 158 mil óbitos.

A Prefeitura de Itajai já tentou prevenir a Covid com homeopatia. Os casos começaram a subir.



Depois, cloroquina. Casos subindo.



Depois, ivermectina. Casos subindo.



Agora o prefeito anunciou uma nova tentativa: ozônio no ânus. É sério! pic.twitter.com/tgiooIqKgA — Dimitrius (@dimitriusOG) August 4, 2020

