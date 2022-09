Empresa que disparou mensagens golpistas por canais do PR acumula contratos na gestão Bolsonaro

Algar Soluções em TIC acumula pelo menos 15 contratos com o governo Federal. O Comando do Exército aparece como o órgão que mais empregou os serviços da companhia mineira edit

Plural - A Algar Soluções em TIC, empresa apontada como a responsável pelo disparo em massa de mensagens golpistas a partir de canais oficiais de comunicação do governo do Paraná, acumula pelo menos 15 contratos com o governo Federal. O Comando do Exército aparece como o órgão que mais empregou os serviços da companhia mineira.

Busca feita no Portal da Transparência usando como filtro assinaturas no intervalo entre janeiro de 2015 e setembro de 2022 mostra que todos os contratos entre a empresa e a União foram firmados na gestão de Jair Bolsonaro. O primeiro, em 31 de maio de 2019, para serviços no Comando Militar do Sul, unidade do Exército no Rio Grande do Sul. No sistema da Receita Federal o CNPJ da companhia está ativo desde julho de 1986.

Leia a íntegra no site Plural.

