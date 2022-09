Esposa de deputado bolsonarista dá tapa na cara de membro do MBL: "fui xingada de 'vagabunda'" (vídeo)

Tatiana Fruet lançou um tapa no rosto do jovem, como mostra o vídeo que viralizou edit

247 - Uma briga ocorreu durante um evento de campanha do candidato à Assembleia Legislativa do Paraná pelo Partido Novo, João Bettega, em Foz no Iguaçu, no Paraná, após a esposa do deputado estadual Soldado Fruet (PROS-PR) supostamente ter sido chamada de “vagabunda” por membros do MBL, fato que foi negado por Bettega.

“Eles têm mania de desrespeitar as mulheres, e ninguém fala nada. O Bettega costuma ofender os deputados, assim como Arthur do Val (União Brasil-SP), que foi cassado por xingar mulheres da Ucrânia. Eu reagi porque fui xingada de vagabunda por um apoiador de Bettega. Eles precisam aprender a respeitar mulheres. Integrantes do MBL falam o que querem outros países, onde não podem ser presos. Aqui, em Foz do Iguaçu, é diferente”, disse Tatiana.

O que vcs irão assistir agora é o descontrole,a violência e humilhação nas mãos do casal Bolsonarista conhecidos como Fruet . Covardes, Marcos Adriano Ferreira Fruet, popularmente conhecido como Soldado Fruet e esposa protagonizaram mais uma cena de violência . pic.twitter.com/YFqcCK1StC — Frota 45 777🇧🇷 (@77_frota) September 15, 2022

