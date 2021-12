"Esta eleição tende a ser uma das mais difíceis da nossa história", diz Gleisi Hoffmann

“Essa vai ser uma eleição muito pesada. Por isso a gente tem que se preocupar desde já em ter um time forte”, afirmou à TV 247 a presidente do PT. Assista edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, disse à TV 247 estar atenta para o tamanho da dificuldade que será enfrentar a campanha eleitoral de 2022, classificada por ela como “uma das mais difíceis da nossa história”.

Para ela, a “carga ideológica”, o “ódio” e a “mentira” dão ao próximo pleito um peso jamais visto no Brasil. A parlamentar ainda chamou a atenção para a ausência de projetos para o país no discurso de candidatos como o ex-juiz Sergio Moro, declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e Jair Bolsonaro. “Essa eleição tende a ser uma das mais difíceis na nossa história pela carga ideológica forte que ela tem e principalmente pelos instrumentos da política que são utilizados, o ódio e a mentira. Esses instrumentos estão muito presentes na política brasileira, infelizmente. O debate de propostas, sobre projetos de país, saiu. Você pode ver que Bolsonaro não tem projeto de país, Moro não tem projeto de país. O que eles dizem sobre o país? Qual é o projeto? Não tem. Eles têm é uma carga de ódio, de mentira, que eles ficam o tempo inteiro destilando para tentar influenciar as pessoas, e é óbvio que tem a grande mídia participando de um lado, tem setores da elite conservadora participando de outro”.

“Então a gente não pode subestimar. Essa vai ser uma eleição muito dura, muito pesada. Por isso que a gente tem que se preocupar desde já em ter um time forte, que aguente essa parada e que possa fazer o enfrentamento”, concluiu.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE