Estátua que homenageia Bolsonaro é jogada em ferro-velho em Passo Fundo (RS)

247 - Uma estátua que homenageia Jair Bolsonaro, instalada de forma irregular no Centro de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, foi parar em um depósito do Detran em meio à sucata.

A estátua é de metal, tem 6 metros de altura e foi instalada pouco antes dos atos golpistas de 7 de setembro, quando Bolsonaro indicava que tentaria dar um golpe de Estado.

"Eles tentaram instalar num local em que não tinham autorização e parece que não conseguiram licença para mudar para outro ponto. Como no Centro seria ilegal, acabou no ferro-velho", comentou o vereador de Porto Alegre Leonel Radde (PT).

