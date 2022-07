“Eu me preparo para o pior, pois isso me faz levantar sempre mais forte”, diz Renato Freitas

Apoie o 247

247 - “Eu me preparo para o pior, até porque na minha vida, infelizmente ocorre. E me preparar para isso faz com que nos levantemos sempre mais fortes”, afirmou o vereador Renato Freitas (PT), em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247. No último dia 21 de junho, a Câmara Municipal de Curitiba aprovou a cassação do mandato do vereador por 25 votos a sete.

“Eles me cassaram por conta de uma ‘quebra de decoro’”, afirmou Renato, ressaltando que um mandado de segurança na Justiça pede a suspensão da decisão de cassação de seu mandato.

No dia 30, a juíza Patricia de Almeida Gomes Bergonse, da 5ª Vara da Fazenda Pública, negou o pedido. A defesa de Freitas informou que vai recorrer da decisão.

Ao ser questionado sobre a perspectivas das eleições para os mandatos de lideranças negras, que atualmente são alvo de ataques como ocorreu em seu mandato, Freitas afirmou: “Tenho um pessimismo na avaliação e um otimismo na ação”.

Na entrevista, ele contou a sua trajetória de vida e disse que hoje os livros o acompanham. “Hoje os livros estão onde eu estou. Algo que não imaginava em mim porque abandonei a escola na 6ª série. Sempre fui o aluno tido como burro. A escola não me entendeu. E eu também não entendia a escola. À medida que ela se afastou de mim, me afastei dela e evadi muito cedo. Eu era o filho da empregada doméstica com o pai no sistema carcerário e morando na invasão. Era uma estatística fácil na correnteza tranquila das pessoas que vão para as covas e para as valas comuns que infelizmente não tem rosto nem nome em nosso país”, contou.

