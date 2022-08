Ex-marido e filho são presos suspeitos de mandarem matar casal por herança de mulher

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu preventivamente quatro pessoas suspeitas de envolvimento no duplo assassinato do casal Agostinho Petry, de 57 anos, e Eliana Maria Stickel Francisco, de 46 anos, ocorrido em julho, em Timbó, no Vale do Itajaí. Entre os presos estão o ex-marido e o filho da mulher, que, segundo as investigações, tramaram o duplo homicídio para terem acesso à herança de Eliana. Nesta quarta-feira, um dos suspeitos de ser executor do crime se entregou à polícia. A reportagem é do portal G1.

A mulher, divorciada de Agenor Manoel e mãe de Maicon Manoel Francisco, teria um patrimônio de 23 imóveis, segundo as autoridades. Em caso de morte, os bens passariam ao filho. A defesa dos quatro presos afirma que eles não tiveram envolvimento no crime e que aguarda o momento oportuno para exercer o contraditório e a ampla defesa.

Inicialmente, a Polícia Civil havia levantado a hipótese do crime ter se tratado de um latrocínio. No entanto, com a exceção de uma camionete abandonada logo depois, nenhum item foi levado do local do crime.

Através da análise de câmeras de segurança, os investigadores conseguiram identificar dois suspeitos, um de 19 e outro de 21 anos. De acordo com o delegado André Beckmann, a dupla se hospedou em um hotel da região e passou apenas um dia no local

